Mahi betuigt spijt: ‘Ik heb de trainer niet geschoffeerd of zoiets’

FC Groningen zette Mimoun Mahi en Oussama Idrissi zaterdagmiddag vanwege ‘een ontoelaatbare houding en gedrag’ uit de selectie en het duo ontbreekt in ieder geval in de beker tegen Roda JC Kerkrade en in de competitie tegen Sparta Rotterdam. Mahi moet zich maandagochtend bij de directie melden en betuigt spijt.

“Ik heb de trainer niet geschoffeerd of zoiets, maar het was een situatie tijdens de wedstrijd. Ik reageerde in het veld te emotioneel en meer kan ik er niet over zeggen”, aldus de 23-jarige aanvaller in gesprek met RTV Noord. Wat er precies is voorgevallen, blijft dus onduidelijk. Mahi noemt de situatie ‘pijnlijk’ en zegt dat hij direct na het duel met Willem II (0-1 verlies) zijn excuses heeft aangeboden.

“Ik heb echt spijt van mijn emotionele uitbarsting, maar had niet gedacht dat ik geschorst zou worden (…) Ik vind het echt heel erg vervelend. Mensen die mij kennen weten dat ik normaal niet zo reageer”, besluit de enkelvoudig A-international van Marokko, die tot dusverre 93 officiële wedstrijden speelde voor De Trots van het Noorden. Daarin kwam hij tot 29 doelpunten en 9 assists.

Mahi werd geboren in Den Haag en begon bij SC REMO, dat hij later verliet voor achtereenvolgens HSV Escamp en Quick den Haag. In 2011 maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en in het eerste elftal van de Kasteelheren kwam hij tot 7 treffers en 4 assists in 41 wedstrijden. FC Groningen nam Mahi in de zomer van 2014 voor ongeveer vier ton over van Sparta.