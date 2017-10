Chelsea ontsnapt op het nippertje aan derde puntverlies op rij

Chelsea is er na twee nederlagen op rij in de Premier League, tegen Manchester City en Crystal Palace, zaterdagmiddag wel weer in geslaagd om de drie punten te pakken. Watford kwam in eerste instantie op Stamford Bridge brutaal op een 1-2 voorsprong, maar Michy Batshuayi, met een dubbelslag, en César Azpilicueta stelden in de laatste twintig minuten orde op zaken. Chelsea klimt zodoende door de 4-2 overwinning over de seizoensverrassing heen en bezet voorlopig met zestien punten uit negen wedstrijden de vierde positie in de competitie.

Chelsea wist woensdag niet van AS Roma te winnen in de Champions League en betrad zaterdagmiddag in het kader van eerherstel het veld van Stamford Bridge. Eenmaal aangetreden duurde het niet lang voordat Daryl Janmaat vanaf de bank moest toekijken hoe Pedro zijn ploeg met een heerlijke treffer op voorsprong zette. De Spanjaard kreeg de bal een paar meter buiten de zestien aangespeeld en krulde het leer vervolgens prachtig met de binnenkant van de voet via de binnenkant van de paal in de verre kruising.

Michy Batshuayi maakt tegen Watford FC zijn zesde officiële goal van het seizoen, in slechts 428 minuten speeltijd! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 21 oktober 2017

De kansen daarna waren ook voor the Blues en Heurelho Gomes moest twee keer ingrijpen om Cesc Fàbregas van het scoren af te houden. In de blessuretijd van de eerste helft ging het echter mis voor de thuisploeg nadat Chelsea een verre ingooi niet weg wist te werken. Abdoulaye Doucoure profiteerde en pegelde de bal voorbij Thibaut Courtois. Kort na de onderbreking ging het van kwaad tot erger voor de thuisploeg en Richarlison eiste daarbij een hoofdrol op. Het voormalige Ajax-doelwit zag een eerste schot vlak naast gaan, maar lette een paar minuten later wel goed op, vond een vrijstaande Roberto Pereyra in de zestien en stelde de Argentijn zo in staat om de 1-2 tegen de touwen te schieten.

Richarlison kreeg daarna zelf twee goede kansen om de voorsprong verder uit te breiden, maar slaagde er niet in om Courtois te passeren. Antonio Conte bracht in het laatste halfuur met Batshuayi en Willian vers bloed in zijn ploeg en eerstgenoemde nam twintig minuten voor tijd tot opluchting van zijn coach de gelijkmaker voor zijn rekening. De Belg kopte op aangeven van Pedro raak en leek een punt te gaan redden voor zijn ploeg. De andere invaller, Willian, deed echter vlak voor tijd ook van zich spreken door de bal op het hoofd van Azpilicueta te leggen, waarna de Spanjaard Gomes verschalkte en de voormalige PSV’er moest ook nog toestaan hoe Batshuayi in de blessuretijd de 4-2 binnen prikte.