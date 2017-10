Ajax Onder-19 trekt ‘mini-Klassieker’ met overtuigende cijfers naar zich toe

Ajax Onder-19 heeft zaterdagmiddag de mini-Klassieker op zijn naam weten te schrijven. Een dag voordat de ‘echte Klassieker’ in De Kuip wordt afgewerkt, was de ploeg van trainer John Heitinga met een overtuigende 4-0 te sterk voor Feyenoord Onder-19. Danilo Pereira, Jurgen Ekkelenkamp en Brian Brobbey zetten het scorebord in beweging voor de Amsterdammers.

In een openingsfase waarin beide ploegen aan het aftasten waren, bleven grote kansen uit. Feyenoord stond verdedigend gezien goed, waardoor Ajax moeite had om een gat te vinden, maar de Rotterdammers slaagden er zelf ook niet in gevaarlijk te worden voor het doel van Issam El Maach. In de fase vlak voor rust lukte het de thuisploeg echter toch om het duel op z’n kop te zetten. Pereira mocht vlak voor de onderbreking vanaf de stip voor de openingstreffer tekenen en Ekkelenkamp tikte een paar minuten later een voorzet van Saku Ylätupa binnen voor de 2-0.

Feyenoord ging daarna meteen in de achtervolging en op slag van rust werd een bal van de lijn gehaald. De Rotterdammers begonnen ook sterk aan de tweede helft en zagen een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Vlak daarna was het aan de andere kant wel raak: Ekkelenkamp gooide de wedstrijd met een goal via de onderkant van de lat definitief in het slot. Hoewel Ajax de teugels daarna wat liet vieren kwam Feyenoord echter niet meer tot scoren en in de slotminuut werd het via Brobbey zelfs nog 4-0.