Gerbrands: ‘Een van hen is ontslagen, ik heb ze hier jankend voor me gehad’

PSV werd vorig weekend geconfronteerd met supporters van VVV-Venlo die racistische geluiden bezigden in de richting van Joshua Brenet en het is niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat de Eindhovenaren met een vervelende situatie moeten omgaan. Toen de club vorig jaar tegen Atlético Madrid in de Champions League speelde kwam een groep supporters in het nieuws nadat er muntjes waren gegooid naar bedelaars. Algemeen directeur Toon Gerbrands ziet overeenkomsten tussen beide incidenten.

“Nu is het bij VVV, maar wij hadden bijvoorbeeld de muntjesgooiers naar bedelaars in Madrid. De kunst is om open te communiceren. We hebben ze opgespoord en ik heb zelf in het Spaans filmpjes ingesproken met excuusteksten eronder”, vertelt Gerbrands, die vindt dat dit soort situaties altijd bestreden moeten worden, in gesprek met De Limburger.

Gerbrands sprak toen zes avonden met de muntjesgooiers en zag dat het zich ontwikkelde tot een gigantische zaak, terwijl de supporters zelf zich in eerste instantie van geen kwaad waren bewust: “Zij zaten daar in Madrid op het terras en gooiden wat muntjes om de bedelaars tevreden te stellen. Een van hen is ontslagen op zijn werk, een ander moest zich op school melden. Ik heb ze hier jankend voor me gehad.”

Volgens de bestuurder hebben veel mensen een oordeel klaar voordat een kwestie grondig is onderzocht, al past hij ervoor op dat hij de zaak nuanceert: “Dat is niet hoe ik het heb aangepakt. Het interessantste was toen we later een persbericht met maatregelen rondstuurden. Daar was totaal geen aandacht voor: de hype was alweer voorbij.”