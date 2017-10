‘Ik denk wel dat ik het in me heb om veel goals en assists te leveren bij Ajax’

Hakim Ziyech vormde afgelopen seizoen een succesvol partnerschap met Davy Klaassen op het middenveld, maar zag de aanvoerder van Ajax in de transferperiode naar Everton vertrekken. De spelmaker heeft nu Donny van de Beek naast zich in de Amsterdamse middenlinie en voor allebei vormt dat een omslag ten opzichte van de vorige voetbaljaargang.

“Donny is wat meer gecontroleerd dan Davy. Davy was vooral een middenvelder die veel diep ging, Donny heeft in voetballend opzicht wat minder diepte”, wijst Ziyech in gesprek met FOX Sports de verschillen tussen Van de Beek en Klaassen aan. Doordat zijn nieuwe partner op het middenveld wat minder diepgang met zich meebrengt, is het nu aan Ziyech om voor meer gevaar te zorgen: “Het legt wel een soort verantwoordelijkheid op je.”

Van de Beek ziet voor zichzelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat Ziyech goed in zijn spel komt en de bal veel heeft. Er zijn wel dingen die hij over wil nemen van Klaassen, maar hij geeft ook aan dat er niet verwacht mag worden dat hij precies hetzelfde doet als de vertrokken uitblinker: “In het begin van het seizoen was ik ook belangrijk met goals. Ik denk wel dat ik het in me heb om veel goals en assists te leveren.”