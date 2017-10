‘Neymar kon bij Manchester City of Chelsea net zoveel verdienen, ik ook’

Marco Verratti werd de afgelopen zomer hardnekkig in verband gebracht met een vertrek bij Paris Saint-Germain, maar de Italiaan bleef uiteindelijk toch ‘gewoon’ bij de Franse grootmacht. Dat er echter wel een kern van waarheid in de geruchten zit, blijkt uit een interview dat de middenvelder heeft gegeven aan L’Équipe.

“Eerlijk gezegd heb ik me voor het eerst in vijf jaar afgevraagd of ik hier wel moest blijven. Mensen denken dat ik voor het geld bij PSG speel, maar dat kan ik ergens anders ook krijgen. Als ik was vertrokken in de zomer, stonden er clubs klaar om honderd miljoen euro te betalen en had ik veel meer kunnen verdienen”, legt hij uit in gesprek met de Franse sportkrant.

“Neymar had net zoveel kunnen verdienen bij Manchester City of Chelsea. Hij heeft hier niet voor het geld getekend, maar voor het project. Voor mij geldt hetzelfde”, gaat Verratti verder. De Italiaan wisselde in de zomer wel van zaakwaarnemer nadat Donato Di Campli zich negatief uit had gelaten over de eigenaar van Les Parisiens. Verratti, die nu bij de stal van Mino Raiola hoort, heeft die roerige periode naar eigen zeggen inmiddels achter zich gelaten.

“Het was erg gecompliceerd. Ik had niet verwacht dat de zomer zo zou verlopen. Er gebeurden veel dingen die ik niet leuk vond, waaronder van mensen die aan mijn kant stonden. Ze dachten aan zichzelf en niet aan mij. Ik heb PSG nooit gezegd dat ik wil vertrekken. Het enige wat ik heb gedaan is dat ik een aantal dingen die ik niet begreep heb uitgelegd. We hebben lastige dingen meegemaakt vorig seizoen. We hebben onze eigen verwachtingen van een team dat alles wil winnen niet waargemaakt. Ons werd gevraagd om alles te winnen, maar er waren anderen die veel sterker waren.”