‘Hiddink in beeld als tussenpaus bij dolend AC Milan’

De baan van Vincenzo Montella als trainer van AC Milan hangt aan een zijden draadje. I Rossoneri moeten in de komende twee wedstrijden, tegen Genoa en Chievo Verona, zes punten pakken om het ontslag van de oefenmeester te voorkomen. Guus Hiddink staat volgens La Gazzetta dello Sport op de nominatie om tussenpaus te worden in Milaan.

Hiddink bekleedde ooit eenzelfde functie bij Chelsea, waar hij na het ontslag van José Mourinho een halfjaar werkte. Uiteindelijk werd de Nederlander opgevolgd door Antonio Conte, die vorig seizoen met the Blues kampioen van Engeland werd. Zijn baan als tussenpaus bij Chelsea was voorlopig de laatste voor de zeventigjarige Hiddink als trainer. Momenteel is hij nog altijd aan the Blues verbonden als adviseur.

Overigens is Hiddink niet de enige kandidaat om Montella op te volgen, als hij ontslagen wordt. Ook Gennaro Gattuso is in beeld als eventuele tussenpaus. Indien Hiddink of Gattuso aangesteld wordt, zal AC Milan in de zomer op zoek gaan naar een grote naam als trainer. De mogelijkheid bestaat ook dat het direct al zo’n trainer aanstelt, want Luis Enrique, Paulo Sousa en Cesare Prandelli staan ook op het verlanglijstje van i Rossoneri.

De verwachtingen bij AC Milan waren afgelopen zomer hooggespannen nadat er tijdens de transferperiode ruim 150 miljoen euro geïnvesteerd werd. Tot dusver vallen de prestaties echter behoorlijk tegen. Uit acht competitiewedstrijden werden twaalf punten gepakt, waardoor AC Milan momenteel de tiende plek bezet. Afgelopen donderdag bleven i Rossoneri in eigen huis steken op een 0-0 gelijkspel tegen AEK Athene.