‘Of Sánchez’ vertrek invloed heeft gehad op mijn spel? Misschien wel’

Matthijs de Ligt is achttien jaar en hoewel er spelers zijn die op die leeftijd nog niet eens hun debuut hebben gemaakt voor het eerste elftal, heeft De Ligt al 35 wedstrijden voor Ajax 1 achter zijn naam staan. Het talent begon moeizaam aan het seizoen, maar heeft het gevoel dat hij de juiste vorm weer weet te vinden.

De Ligt, tweevoudig international van het Nederlands elftal, erkent in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij ‘een slechte start’ heeft gehad: “Maar ik krabbel de laatste weken een beetje op. Ik raak meer gewend aan mijn nieuwe ploeggenoten. Of het vertrek van Davinson Sánchez ook invloed op mijn spel heeft? Misschien wel, dat hoort er bij.”

“Mensen gaan en mensen komen. Met Maximilian Wöber gaat het nu steeds beter. De laatste wedstrijden hebben wat vertrouwen gekweekt. Dat moeten we in de Kuip laten zien.” De Ligt gaat zondag met Ajax op bezoek bij Feyenoord en men kan de concurrent uit Rotterdam dan op een achterstand van drie punten zetten. Ajax kijkt zelf nog tegen een achterstand van vijf punten aan op koploper PSV.

De Ligt gaat ervan uit dat Ajax geen last zal hebben van zogenaamde ‘Kuipvrees’: “Laat het maar gebeuren, want ik kijk ernaar uit. Het is altijd fijn om een stadion achter je te hebben. Maar het is ook wel grappig als een heel stadion tegen je is. De één gaat daar anders mee om dan de ander. We zullen zien hoe het bij mij gaat.” Vorig seizoen, op 23 oktober, werd het in De Kuip 1-1 door doelpunten van Kasper Dolberg en Dirk Kuyt.