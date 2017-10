Tuttosport maakt laatste drie kanshebbers voor Golden Boy bekend

Tuttosport heeft de drie kanshebbers op de Golden Boy-award bekendgemaakt. De prestigieuze prijs zal dit jaar naar Kylian Mbappé, Gabriel Jesus of Ousmane Dembélé gaan. Journalisten uit verschillende landen konden tot afgelopen woensdag stemmen op de 25 genomineerden.

Tot die genomineerden behoorden onder meer Steven Bergwijn en Kasper Dolberg, maar zij zien de prijs dus aan zich voorbij gaan. De winnaar van de Golden Boy-award zal over twee dagen in Monaco bekendgemaakt worden, maar de organisatie heeft dus alvast de top drie naar buiten gebracht. Mbappé speelt sinds afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain en maakt in Parijs veel indruk, zoals hij vorig seizoen ook bij AS Monaco deed.

Gabriel Jesus is het seizoen met acht doelpunten in elf wedstrijden ook uitstekend begonnen. De laatste kanshebber is op dit moment iets minder gelukkig, want Dembélé is voorlopig nog uitgeschakeld met een hamstringblessure. Tuttosport reikt de Golden Boy-award jaarlijks uit aan de beste speler onder de 21 jaar. Dertig journalisten uit verschillende landen beslissen wie de prestigieuze prijs ontvangt.

Vorig seizoen legde Renato Sanches beslag op de prijs, terwijl Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Aguëro en Paul Pogba de Golden Boy-award in het verleden wisten te winnen. Rafael van der Vaart was in 2003 tot dusver de enige Nederlandse winnaar van de prijs.