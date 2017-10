‘Van Bronckhorst verrast en laat zeventienjarige nog even wachten’

Giovanni van Bronckhorst kan zondag niet beschikken over Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin, Renato Tapia en Sven van Beek en moet daarom puzzelen om tot een opstelling te komen die het Ajax moeilijk kan maken. Verwacht werd dat de zeventienjarige Lutsharel Geertruida zijn opwachting zou maken in de basis.

Het Algemeen Dagblad meldt echter dat het talent van de Onder-19 van de Rotterdammers nog even geduld moet hebben, want Van Bronckhorst zet niet hem, maar Sofyan Amrabat in het hart van de verdediging. Amrabat is van origine een middenvelder, maar wordt dit seizoen ook vaak als rechtsback opgesteld.

De 21-jarige Amrabat zal het centrum vormen met Jeremiah St. Juste en Bart Nieuwkoop en Ridgeciano Haps zullen de flanken bestrijken. Van Bronckhorst kiest, zo meldt het Algemeen Dagblad, verder voor Brad Jones, Jens Toornstra, Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena, Steven Berghuis, Nicolai Jörgensen en Jean-Paul Boëtius.

“Ik maak me er zorgen om dat met name achterin spelers wegvallen”, zei Van Bronckhorst vrijdag nog op de persconferentie. “Maar ik ben niet de enige coach die te maken heeft met blessures of schorsingen (…) We willen tegen Ajax beginnen zoals tegen Shakhtar Donetsk. Je weet dat dit de speciale wedstrijden zijn, dat voel je ook. En belangrijke wedstrijd om weer te winnen in competitie. Ajax is altijd de wedstrijd van het jaar. Als je naar stand kijkt, moet je deze wedstrijd winnen. Maar dat moet Ajax ook.”