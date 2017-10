Pröpper en co drukken Bilic verder het moeras in na ruime zege

Brighton & Hove Albion heeft op bezoek bij West Ham United zeer goede zaken gedaan door met 0-3 te winnen. The Seagulls, met Davy Pröpper in de basis, kwamen na negen minuten spelen op voorsprong en de ploeg van manager Slaven Bilic maakte daarna nimmer aanspraak op een punt. Door de winst meldt Brighton zich in de middenmoot van de Premier League, terwijl the Hammers diep in het rechterrijtje blijven hangen.

Na tien minuten spelen stond de ploeg van Chris Hughton al op 0-1 via een vrije trap: Pascal Gross slingerde de bal het strafschopgebied in en Glenn Murray kopte knap binnen. De thuisploeg probeerde meerdere keren Mathew Ryan, die de voorkeur geniet boven Tim Krul, te passeren, maar onder anderen Javier Hernández en Winston Reid faalden met hun pogingen.

José Izquierdo kon, na een pass van Pröpper, vlak voor het rustsignaal op formidabele wijze de voordelige marge verdubbelen door met een afstandsschot Joe Hart te verschalken. Diep in de tweede helft maakte Pablo Zabaleta in de zestien meter een overtreding op Murray, waarna de routinier zelf achter de bal ging staan en zijn tweede goal van de avond kon maken.