Tienvoudig international van Italië krijgt drie jaar celstraf wegens afpersing

Fabrizio Miccoli is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en zes maanden. De tienvoudig international van Italië, die bijna twee jaar geleden stopte met zijn profcarrière, heeft zich schuldig gemaakt aan afpersing en zou nauwe banden met de maffia onderhouden, zo stelde de rechtbank.

Miccoli beweert dat hij onschuldig is en gaat in hoger beroep tegen zijn straf. De veroordeling volgde nadat bekend werd dat Miccoli al jaren goed bevriend is met Mauro Lauricella, de zoon van een vermeende maffiabaas op Sicilië. De 38-jarige oud-aanvaller van onder meer Fiorentina, Juventus, Benfica en Palermo zou aan Lauricella 12.000 euro hebben teruggevraagd.

Lauricella zou zeer gewelddadige manieren hebben gebruikt om het geld bij elkaar te schrapen, maar uiteindelijk is er slechts 2.000 euro teruggevonden. Micolli ontkent alles en zegt dat hij niet wist dat Lauricella banden had met de maffia. "We zitten nu met de paradoxale situatie dat de zogenaamde initiator van de afpersing is veroordeeld, terwijl de persoon die het heeft uitgevoerd, is vrijgesproken", stelde Giovanni Castronovo, advocaat van Micolli.

"We gaan met alles wat we in ons hebben vechten tegen deze uitspraak om het recht te laten zegevieren. Miccoli is heel erg boos en teleurgesteld op dit moment, omdat hij weet dat hij onschuldig is. Hij heeft helemaal niets te maken met al deze beschuldigingen en dat gaan we proberen te bewijzen bij onze vervolgstappen", aldus de raadsman. Wanneer de zaak verdergaat, is nog niet precies duidelijk.