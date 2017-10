FC Groningen verder in de problemen na nederlaag met tien man

De kolen onder de zetel van Ernest Faber worden heter en heter. De trainer stond al onder druk en na de nederlaag van vrijdagavond tegen Willem II (0-1) zal die er niet minder op worden. FC Groningen, dat 67 minuten lang met tien man speelde, heeft na negen speelronden negen punten verzameld en staat op de dertiende plaats in de Eredivisie. Willem II heeft evenveel punten, maar beschikt over een slechter doelsaldo.

Ajdin Hrustic zal zich de nederlaag persoonlijk aantrekken, want de aanvallende middenvelder werd na een kwart wedstrijd spelen met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd door Allard Lindhout. De scheidsrechter slingerde de Australiër op de bon vanwege een handsbal. Daarvoor was Hrustic nog twee keer gevaarlijk geweest voor het doel van Willem II en aan de andere kant van het veld was de beste kans voor Thom Haye, die na vier minuten met een afstandsschot de lat boven Sergio Padt raakte.

Tien minuten na Hrustic’ vertrek viel de 0-1: Fran Sol gleed een lage voorzet van Fernando Lewis binnen bij de eerste paal en maakte zijn zesde van het competitieseizoen. In het restant van de eerste helft kregen Ruben Yttergård Jenssen en Mimoun Mahi nog kansjes om te scoren, maar Mattijs Branderhorst hield zijn doel schoon. Faber greep in de rust in en bracht Amir Absalem en Ludovit Reis binnen de lijnen, maar ook zij konden De Trots van het Noorden niet aan een gelijkmaker helpen in het eigen Noordlease Stadion.

FC Groningen kwam in de eerste tien minuten van de tweede helft twee keer goed weg, want bij hoekschoppen raakte Willem II zowel de lat als de paal. Na 56 minuten liet de thuisploeg zich weer eens zien: een knal van Reis belandde op de vuisten van Branderhorst. Het publiek ging er nog maar eens achter staan en Faber gooide er na 69 minuten in de persoon van Lars Veldwijk een spits bij. Mahi, Django Warmerdam en Ritsu Doan kregen in de laatste twintig minuten nog kleine mogelijkheden, maar zij konden een nederlaag niet voorkomen.