‘Schijnheilige Bravo uit WhatsApp-groep na kritische uitspatting vrouw’

Chili heeft zich niet weten te plaatsen voor het WK in Rusland door zesde te eindigen in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Na de dramatische uitschakeling van La Roja verweet de vrouw van Claudio Bravo dat sommige spelers zich onprofessioneel hadden gedragen. La Tercers meldt vrijdag dat de keeper van Manchester City nu persona non grata is geworden bij Chili.

"Als iemand het shirt van Chili draagt, moet dat gebeuren met professionaliteit. Ik weet dat de meerderheid keihard heeft gewerkt, terwijl anderen aan het feesten waren en trainingen misten vanwege dronkenschap', zei de vrouw van de sluitpost. De schoonmoeder van Bravo deed ook een duit in het zakje: "De hele wereld weet dat Arturo Vidal vaak dronken arriveert. Ik had een neef die bij een casino werkte. Hij zei dat Vidal om zeven uur 's ochtends het pand verliet en dat hij het casino betaalde om de camerabeelden te vernietigen."

La Tercers claimt dat Bravo aanvankelijk een Whatsapp-groep beheerde met daarin onder anderen Vidal, Gary Medel, Gonzalo Jara en Jean Beausejour. Enkele spelers van de Chileense selectie zouden nu echter een andere groep hebben aangemaakt, zonder Bravo daarin te betrekken, met als titel 'La Roja zonder pad', wat zou verwijzen naar de doelman.

Eerder liet een anonieme speler uit de Chili-selectie aan AS al weten dat Bravo 'schijnheilig' is: 'Hij was absoluut geen heilige. En zijn familie die dan lezingen over ethiek gaat geven… dat is onacceptabel. Deze dingen moet intern blijven en dat is niet gebeurd. Het is verraad." Bravo houdt zich afzijdig van alle verhalen: "Terwijl iedereen praat, blijf ik hard werken om beter te worden en probeer ik het volgende niveau te halen."