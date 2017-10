‘Zeehondendribbelaar’ (29) stopt: ‘Ik heb verloren van de blessures’

Kerlon Moura Souza, kortweg Kerlon, heeft een punt achter zijn carrière gezet. De 29-jarige aanvallende middenvelder vertrok in juli van dit jaar bij het Slowaakse Spartak Trnava en gaat niet meer op zoek naar een nieuwe werkgever. Kerlon speelde in het seizoen 2009/10 nog een jaar op huurbasis voor de beloften van Ajax.

Kerlon, die vooral bekend stond als de ‘zeehondendribbelaar’, zegt te hebben verloren van zijn blessures. Hij werd in zijn carrière zes keer geopereerd aan de knieën en twee keer aan de enkel en kan het niet langer opbrengen om zich weer op te laden voor een terugkeer. “Met groot verdriet moet ik mededelen dat ik mijn carrière als profvoetballer heb beëindigd”, aldus Kerlon in een open brief, die is gepubliceerd door verschillende Braziliaanse media.

“Hoewel ik minder heb gespeeld dan ik gehoopt had, heb ik jaren van geluk en overwinningen gekend. Ik houd mooie herinneringen over aan mijn tijd bij de Braziliaanse ploeg. Ik kwam in 2005 bij de selectie van Cruzeiro en met dank aan mijn eigen toewijding en aan het talent dat God mij heeft gegeven, kon ik vroeg vertrekken naar Europa omdat ik werd gekocht door een van de grootste clubs van Italië: Internazionale.”

Kerlon vertrok in de zomer van 2008 naar Internazionale en werd gestald bij achtereenvolgens Chievo, Ajax, Paraná en Nacional-MG, alvorens hij in de zomer van 2012 definitief uit het Giuseppe Meazza vertrok. Foquinha (‘het zeehondje’) wist zijn debuut voor het eerste elftal van Internazionale nooit te maken en kwam na zijn tijd in Italië nog uit voor Fujieda, Miami Dade, Sliema Wanderers, Villa Nova en dus Spartak Trnava.

“Voetbal heeft mij de goede en slechte kanten van de mens laten zien. Ik heb in mijn carrière veel verdriet gekend, mede door blessureleed en rare beslissingen. Ik heb ondanks alles geprobeerd om te vechten, heb constant geprobeerd om te herstellen van mijn blessures en om door te gaan met wat ik het liefste doe: voetballen. Ik kreeg met het voetbal de kans om iets unieks te doen in de sport”, zo doelt Kerlon op zijn befaamde zeehondendribbel.

“Ik werd in die techniek begeleid door mijn vader, mijn beste vriend. We creëerden een unieke en bijzondere beweging, de foquinha. Ik voerde hem uit in de Braziliaanse ploeg en zelfs bij Cruzeiro in een vol stadion. Ook al wist ik soms dat ik de bal ging verliezen, nam ik soms toch het risico en ging ik er gewoon voor. Ik probeerde de bal niet van mijn hoofd te laten vallen. Uiteindelijk heb ik verloren van de blessures, maar ik ben blij dat ik de kans heb gehad om de mooie dingen te beleven die alleen het voetbal te bieden heeft.”

“Ik dank God voor het schenken van een gezin, voor het schenken van een prachtige dochter en een beeldschone vrouw. Ik moet nu verder. Mijn carrière als sportman is ten einde en ik ga nu verder. Ik vertrouw op God en wacht op de nieuwe wegen die ik in ga slaan. Ik ben ervan overtuigd dat God goede dingen voor mij in petto heeft. Ik bedank iedereen voor de steun en kracht die jullie mij altijd gegeven hebben. Ik bedank alle supporters van alle teams waarvoor ik gespeeld heb en dank ook de voetbalpers. Enorm bedankt, Kerlon Foquinha.”