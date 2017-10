'Psycholoog' Nijhuis kalmeerde 'woeste' Depay: 'Hé, nieuwe tatoeage?'

Everton verloor donderdagavond met 1-2 van Olympique Lyon en na afloop van het Europa League-duel was Ronald Koeman niet tevreden over de arbitrage onder leiding van Bas Nijhuis. Er vonden tijdens de wedstrijd veel opstootjes plaats, maar de arbiter geeft aan dat hij er alles aan doet om de emoties van spelers zoveel mogelijk in toom te houden. Hij noemt als voorbeeld een voorval met Memphis Depay.

"Je moet veel weten over spelers, ik floot Memphis Depay gisteren bijvoorbeeld", vertelt Nijhuis in Tijd voor MAX op NPO 1. "Ik heb hem ook wel eens eerder gefloten bij PSV en hij heeft inmiddels al wat meer tatoeages. Maar als zo'n jongen nu woest op je af komt stormen, in het heetst van de strijd, en hij wil verhaal halen omdat hij geen vrije trap meekrijgt…"

"Dan moet je die jongen uit zijn emotie halen", vervolgt Nijhuis. "Dan zeg ik direct van: 'hé Memphis, nieuwe tatoeage?' En dan kijkt hij zo van: 'Ja, mooi hè? En deze moet ik ook nog inkleuren!' Dan zijn ze direct uit die emotie. Dat is de kunst, om heel veel te weten van die gasten. Je moet ook een klein beetje psycholoog zijn", concludeert de scheidsrechter.