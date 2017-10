‘Of ik Chelsea vrees? Ik heb een geweer tegen mijn gezicht gehad’

Richarlison maakt dit seizoen indruk in het shirt van Watford. De Braziliaanse aanvaller ruilde afgelopen zomer Fluminense voor ruim twaalf miljoen euro in voor een dienstverband bij the Hornets en de jongeling, die ook naar Ajax had kunnen verkassen, neemt het zaterdag met zijn ploeg op tegen regerend landskampioen Chelsea. Als het talent wordt gevraagd of hij vreest heeft voor de formatie van Antonio Conte, lacht hij die suggestie weg.

"Ik herinner me dat ik in mijn jeugd een keer een geweer tegen mijn gezicht aangedrukt heb gekregen, omdat hij dacht dat ik een drugsdealer was die probeerde bij zijn distributiepunt te stelen", vertelt de openhartige Richarlison in gesprek met The Telegraph. "Dat was mijn leven. Vergeleken daarmee lijkt mij het spelen tegen Chelsea wel te doen. Dat gebeurde gewoon in mijn leven toen, dus ik ben totaal niet bang. Het was een lastige omgeving waar ik opgroeide: ik zag iedere dag drugs voor mijn neus, net als geweerschoten."

"Eigenlijk wees alles erop dat ik als drugsdealer zou eindigen, maar mijn trainers waren van de politie", vervolgt Richarlison. "Toen ze wisten waar ik vandaan kwam, gaven ze me constant advies om ervoor te zorgen dat ik niet op het slechte pad zou belanden." De aanvaller zegt niet alleen dat zijn omgeving in Nova Venécia pittig was, maar ook de scheiding van zijn ouders: "Ik huilde vaak. Ik zat in de verhuiswagen met mijn moeder, maar op het laatste moment ging ik eruit. Al mijn broers en zussen bleven bij moeder, ik bij mijn vader."

"De reden? Hij was de persoon met wie ik voetbalde en het spelletje samen bekeek. Ik wist dat mijn moeder me niet naar de wedstrijden zou brengen. Ik was jong, maar niet onnozel", zegt Richarlison, die ijs moest verkopen om rond te komen. "We hadden verschillende smaken zoals melk, druiven, chocola… Wat ik daarmee verdiende? 25 cent per ijsje. Het geld dat ik kreeg stopte ik in mijn spaarvarken, die ik aan het eind van het jaar leegmaakte."

Richarlison heeft naar eigen zeggen hard moeten knokken en na verloop van tijd werd hij alom beschouwd als een groot talent. Ook Ajax wilde de twintigjarige aanvaller inlijven. "Alles ging heel snel. Ik had Ajax gezegd dat ik daar naartoe zou komen, maar Marco Silva (manager, red.) belde me op en zei dat hij wist hoe goed ik kon worden. Daarnaast is Premier League-voetbal mijn droom. Ik keek altijd met mijn oom naar de televisie en Cristiano Ronaldo was mijn held. Dus ik hoefde er niet lang over na te denken toen ik het aanbod kreeg."

De jeugdinternational sluit het interview af door te zeggen dat hij onlangs Neymar ontmoette; daarmee kwam er een kleine droom uit: "We gingen op de foto en hij vroeg me zelfs of hij me kon helpen met acclimatiseren in Europa. Dat maakte mijn dag goed", aldus Richarlison, die inmiddels veel Braziliaanse vrienden in het profvoetbal heeft. "Ik ga vaak naar het huis van David Luiz en Willian is er dan ook vaak bij, zij zijn ook vrienden. We barbecueën, spelen videospelletjes en we kunnen niet zonder samba. David zei tegen mij dat ik tegen iedereen mag scoren, behalve tegen Chelsea. Maar ik zei dat ik gewoon iedereen moet verslaan."