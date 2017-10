Ronaldo betaalt na bosbranden medische kosten van 370 gewonden

De honderden bosbranden die Portugal de afgelopen dagen teisterden zijn met behulp van de langverwachte regenbuien enigszins gedoofd. Er zijn zeker veertig doden gevallen en premier Antonio Costa heeft laten weten dat onder meer de brandweer verder zal worden geprofessionaliseerd om herhaling te voorkomen. Hij gaat zaterdag in debat om de recente branden en onderzoeken te bespreken.

Naast de zeker veertig doden zijn er ook honderden gewonden gevallen en Cristiano Ronaldo heeft zich hun lot aangetrokken. Diverse Portugese media melden vrijdagavond dat de vleugelaanvaller van Real Madrid en de nationale ploeg van Portugal heeft besloten om de medische kosten van 370 gewonde personen voor zijn rekening te nemen.

De 32-jarige Ronaldo is er zelf niet mee naar buiten getreden, maar zus Kátia Aveiro heeft via Facebook bevestigd dat Ronaldo inderdaad financieel is bijgesprongen. Het is zeker niet de eerste keer dat Portugal geteisterd wordt door bosbranden; in juli kwamen er bij bosbranden in Pedrogao Grande al 65 mensen om het leven.