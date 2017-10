Laagvlieger uit Baskenland vreest rechterbeen van Cristiano Ronaldo

Real Madrid is momenteel bezig aan de beste reeks in LaLiga deze voetbaljaargang, met drie overwinningen uit de laatste drie competitieduels. Eibar eindigde afgelopen seizoen als tiende en is nu op een zestiende plaats terug te vinden, mede omdat liefst vijf van de acht ontmoetingen verloren gingen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Santiago Bernabéu, zondag vanaf 20.45 uur.

O Real Madrid won vijf van de zes ontmoetingen met Eibar in LaLiga. De enige misstap vond afgelopen seizoen plaats; in oktober 2016 vertrokken de Basken met een punt (1-1) uit het Santiago Bernabéu.

O Real Madrid scoorde in elk van alle acht officiële wedstrijden tegen Eibar: zes zeges, twee remises. Daarin kreeg de Koninklijke slechts drie doelpunten tegen, verdeeld over drie duels.

O Eén overwinning in de eerste vier thuisduels van een LaLiga-seizoen is de slechtste start van Real Madrid sinds het seizoen 1999/00, toen ook één keer werd gewonnen.

O Eibar won niet één van de laatste vier competitieduels (één remise, drie nederlagen), scoorde niet één keer in de laatste drie competitiewedstrijden en moest in totaal dertien keer de bal uit het eigen net halen.

O Real Madrid is dit seizoen in competitieverband de club met de meeste voorzetten richting het strafschopgebied: 232, minimaal 38 keer meer dan welke LaLiga-club dan ook.

O Real Madrid maakte tot dusver slechts vijftien competitiegoals in 2017/18; de slechtste reeks sinds de dertien treffers in de eerste acht LaLiga-duels van 2006/07.

O Eibar is de enige LaLiga-club die al zijn competitiedoelpunten, drie (!), na rust maakte.

O Charles is de enige huidige selectiespeler van Eibar die weet hoe tweemaal scoren tegen Real Madrid in LaLiga voelt. Dat was echter in dienst van Celta de Vigo in mei 2014, toen de Galiciërs dankzij de Braziliaan met 2-0 wonnen.

O Cristiano Ronaldo was in vijf LaLiga-duels met Eibar goed voor evenveel treffers, en deed dit telkens met zijn rechterbeen: twee strafschoppen, een vrije trap en twee veldgoals.

O Marco Asensio maakte tegen Eibar zijn eerste dubbelslag in LaLiga; op 15 mei 2016 in het tenue van Espanyol (4-2). De Basken zijn ook de opponent waartegen hij de meeste doelpunten in competitieverband heeft gemaakt; drie.

O José Luis Mendilibar verloor als trainer in zeven van zijn acht visites aan het Santiago Bernabéu; alleen afgelopen seizoen pakte hij een punt, met Eibar (1-1). Zijn teams kregen in deze acht onmoetingen liefst 32 tegendoelpunten om de oren.