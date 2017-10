Luis Suárez treft enige LaLiga-opponent waartegen hij nog nooit scoorde

Barcelona liet op de achtste speeldag tegen Atlético Madrid (1-1) voor het eerst punten liggen in competitieverband. Dat zijn statistieken waar hekkensluiter Málaga alleen maar van kan dromen: alleen in het thuisduel met Athletic Club (3-3) stapte de Andalusische club niet als verliezer van het veld. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Camp Nou, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O Málaga is de enige club waar Barcelona afgelopen seizoen niet één competitieduel van wist te winnen: één gelijkspel (0-0), één nederlaag (2-0).

O Barcelona won slechts één van de laatste drie competitiewedstrijden in eigen huis tegen Málaga, in 2015/16 (1-0): één remise (0-0 in 2016/17), één nederlaag (0-1 in 2014/15).

O Barcelona verloor maar één van de laatste vijftien competitieduels met Andalusische clubs. Dat was echter wel tegen Málaga, in 2016/17: 2-0 in La Rosaleda.

O Barcelona won elk van de laatste zestien thuiswedstrijden in La Liga; de beste reeks van alle clubs in de hoogste Spaanse afdeling.

O Málaga verloor elk van de laatste vier uitduels in competitieverband; de slechtste reeks van alle clubs in de hoogste Spaanse afdeling.

O In zes van de zeven seizoenen waarin Barcelona na acht speeldagen minimaal 22 punten verzamelde (drie punten per zege), vierden de Catalanen uiteindelijk ook de landstitel. Alleen in 2013/14 eindigde de club als tweede.

O Na tien doelpunten in zijn eerste tien duels met Málaga in LaLiga maakte Lionel Messi nog maar één treffer in de laatste zes ontmoetingen met de zuiderlingen. Dat was in La Rosaleda, in januari 2016 (1-2).

O Luis Suárez scoorde tegen 24 van de 25 opponenten in LaLiga: 88 treffers. Alleen Málaga bleef verstoken van een tegendoelpunt van de Uruguayaan.

O Ernesto Valverde verloor slechts vier van de veertien LaLiga-wedstrijden tegen Málaga (acht zeges, twee remises), als hoofdtrainer. De vier nederlagen waren in dienst van Athletic Club.

O Michel verloor als trainer zes van de zeven LaLiga-wedstrijden tegen Barcelona. Zijn enige zege was echter in dienst van Málaga.