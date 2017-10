Arjen Robben wil weer uitblinken tegen favoriete opponent in Bundesliga

Bayern München is onder Jupp Heynckes weer aan de winnende hand, met twee zeges in evenveel officiële duels: 5-0 tegen SC Freiburg en 3-0 tegen Celtic. Dat zijn evenveel overwinningen als Hamburger SV tot dusver deze voetbaljaargang na negen officiële wedstrijden. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Volksparkstadion, zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur.

O Hamburger SV won niet één van de laatste zeventien competitieduels met Bayern München: drie remises, veertien nederlagen. De laatste Bundesliga-zege van de Noord-Duitsers op de zuiderlingen dateert van september 2009, 1-0.

O De laatste keer dat Bayern München in Hamburg een competitieduel met de inmiddels teruggkeerde Jupp Heynckes op de bank speelde, was in maart 2013. Toen stapte der Rekordmeister met een 2-9 zege overwinning van het veld.

O Het is voor Markus Gisdol de eerste keer dat hij Jupp Heynckes als tegenstander in de Bundesliga heeft. Voor de coach van Bayern München is het de 162e trainer die hij meemaakt in een Bundesliga-wedstrijd.

O Hamburger SV hield slechts één schamel punt over aan de laatste zes Bundesliga-duels. In vijf van deze zes ontmoetingen kwamen die Rothosen niet tot scoren; alleen FSV Mainz 05 (3-2) incasseerde twee tegendoelpunten.

O Kyriakos Papadopoulos is terug van een schorsing. Met de Griek in de ploeg pakt Hamburger SV gemiddeld 1.5 punt per wedstrijd en krijgt men gemiddeld 1.3 doelpunt per wedstrijd tegen. Zónder de verdediger: gemiddeld nul punten en 4.0 tegengoals.

O Hamburger SV heeft tot dusver 499 Bundesliga-duels in eigen huis gewonnen: 225 remises, 196 nederlagen. De zoektocht naar de 500e thuisoverwinning is al sinds de eerste speeldag bezig, toen FC Augsburg met 1-0 werd verslagen.

O Bayern München won tot dusver twee van de vier uitduels in de Bundesliga: één remise, één nederlaag.

O Arjen Robben was tegen geen enkele tegenstander in de Bundesliga bij meer treffers betrokken dan tegen Hamburger SV: vijf assists en negen goals voor Bayern München.

O Jupp Heynckes luisterde zijn rentree bij Bayern München op met een 5-0 zege op SC Freiburg. De enige coach van Bayern met een betere start in de Bundesliga was Udo Lattek, die in maart 1970 met 6-0 van Alemannia Aachen won.

O Jupp Heynckes heeft al 26 Bundesliga-duels op rij niet verloren: 22 zeges, 4 remises. De laatste competitienederlaag dateert van 28 oktober 2012, toen Bayer Leverkusen met 1-2 in de Allianz Arena won.