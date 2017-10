‘Casillas is basisplaats bij Porto definitief kwijt na gebruik mobiele telefoon’

Iker Casillas is sinds zijn komst van Real Madrid in de zomer van 2015 altijd onomstreden geweest onder de lat bij FC Porto, maar de doelman moest midweeks tegen RB Leipzig (3-2 nederlaag) plots genoegen nemen met een reserevol. Coach Sérgio Conceição gaf de voorkeur in het Champions League-duel aan José Sá, omdat Casillas lak zou hebben aan de regels die gelden bij de Portugese topclub.

Casillas miste dit seizoen in de Portugese competitie nog geen minuut en verscheen ook in de eerste twee wedstrijden in de Champions League aan de aftrap bij os Dragões. Het gedrag van de 36-jarige Spanjaard wekt de laatste tijd echter steeds meer irritaties op in de spelersgroep van Porto en bij Conceição, zo weet O Jogo vrijdag te melden.

Zo is het gebruik van mobiele telefoons op en rondom het trainingsveld van Porto ten zeerste verboden. Casillas zou zich echter meermaals niet gehouden hebben aan deze strikte regel, zelfs niet na een waarschuwing van Conceição. Laatstgenoemde zou daarnaast ontevreden zijn over de inzet van de goalie en overweegt zodoende José Sá aankomend weekeinde tegen Paços de Ferreira opnieuw de voorkeur te geven onder de lat.