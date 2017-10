Giggs kandidaat voor Premier League-baan

Real Madrid heeft veel over voor de komst van Harry Kane. De Koninklijke is bereid om Karim Benzema de omgekeerde weg te laten bewandelen. (El Gol Digital)

(The Times)

Sean Dyche ontkent niet dat hij mogelijk de nieuwe manager van Leicester City wordt. De manager van Burnley zou bovenaan het verlanglijstje van the Foxes staan. (The Times)

Goed nieuws voor Chelsea. Radja Nainggolan heeft laten weten dat hij een fan is van het Engelse spel, terwijl the Blues de Belgische middenvelder graag binnen willen halen. (Daily Star)

Aymeric Laporte had afgelopen zomer de overstap naar de Premier League kunnen maken. De verdediger van Athletic Club wees intersse van Chelsea en Manchester City echter van de hand. (L’Équipe)