Ziyech: ‘Ik denk dat de rivaliteit bij Feyenoord groter is dan andersom’

Hakim Ziyech hoopt zondagmiddag voor het eerst met Ajax te winnen op bezoek bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder bewees vorig weekeinde in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam in elk geval in uitstekende vorm te verkeren en wil die lijn doortrekken in De Klassieker.

Ziyech maakte tegen Sparta indruk met onder meer een assist op David Neres, terwijl een schot van de Marokkaans international via de rug van Amin Younes tot de 4-0 leidde. "Ik zit lekker in mijn vel en dan ga je automatisch stralen", vertelt hij in aanloop naar de kraker met Feyenoord in gesprek met Ajax TV. "Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en dat ik het team kan helpen en op sleeptouw kan nemen. Dat voelt niet anders dan voorheen."

De creatieveling denkt dat Ajax een hete middag staat te wachten in De Kuip. "Ik denk dat de rivaliteit bij hen naar ons groter is dan die bij ons naar hen", vervolgt hij. "Uiteindelijk is het wel De Klassieker en is het een prachtige wedstrijd. Die wil je gewoon winnen." De ploeg van Marcel Keizer zal vermoedelijk een gehavend Feyenoord treffen, dat bovendien uit is op eersherstel nadat de laatste twee officiële wedstrijden slechts één punt opleverden. "Zeker omdat Ajax langskomt, is het voor hen het ideale moment, maar wij zullen er alles aan doen om dat plannetje niet door te laten gaan. Met drie punten naar huis, hoe maakt niet uit", besluit Ziyech.