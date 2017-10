Harry Kane is zichzelf niet in thuiswedstrijden en zeker niet tegen Liverpool

Tottenham Hotspur is momenteel bezig aan een goede reeks, met negen punten uit de laatste drie competitieduels. Tegenstander Liverpool verloor weliswaar niet één van de laatste vier Premier League-duels, maar kwam daarin niet verder dan zes punten. Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Wembley, zondagmiddag vanaf 17.00 uur.

O Na een reeks van vier zeges en een gelijkspel tussen 2010 en 2012, heeft Tottenham Hotspur niet één van de laatste negen Premier League-duels met Liverpool gewonnen: drie remises, zes nederlagen.

O Liverpool verloor niet één van de laatste vier competitiewedstrijden buitenshuis tegen Tottenham Hotspur: twee zeges, twee remises. Daarin kreeg de Merseyside-club slechts een doelpunt tegen en was men zelf goed voor negen treffers.

O Wembley kan het 53e stadion worden waarin Liverpool een Premier League-duel wint. Met 52 zijn the Reds sowieso al recordhouder op het allerhoogste niveau.

O Premier League-wedstrijden tussen Tottenham Hotspur en Liverpool leverden tot dusver 140 treffers op. Dat is slechts twee doelpunten onder het recordaantal in de duels tussen Everton en Manchester United (142) én tussen Chelsea en Tottenham (142).

O In geen enkele Premier League-wedstrijd werd zo vaak een eigen doelpunt gemaakt als in de duels tussen Tottenham Hotspur en Liverpool: negen keer. Drie daarvan kwamen voor rekening van Jamie Carragher, die overigens in zijn 508 Premier League-duels voor Liverpool evenveel doelpunten in het juiste doel maakte.

O Mauricio Pochettino won in maart en september 2013 als manager van Southampton zijn eerste twee competitieduels met Liverpool. Daarna won hij echter niet één van de zeven Premier League-duels met the Reds: drie remises, vier nederlagen. Alleen tegen Chelsea (vijf) verloor de Argentijn vaker dan tegen Liverpool (vier).

O Deze wedstrijd was de allereerste Premier League-wedstrijd van Jürgen Klopp als manager, op 17 oktober 2015. Sindsdien verzamelde Liverpool 137 punten (vijf clubs pakten tegelijkertijd meer punten) en dat zijn er 23 minder dan Tottenham Hotspur, dat van alle Premier League-clubs de meeste punten binnenhaalde: 160.

O Liverpool heeft sinds de start van 2016/17 61 procent van de Premier League-duels gewonnen waarin Sadio Mané aan het startsignaal verscheen. De aanvaller maakte tevens de meeste Premier League-goals voor the Reds sinds zijn debuut: zestien stuks.

O Harry Kane kwam in niet een van zijn twee thuisduels met Liverpool in de Premier League tot scoren: 173 minuten. De enige club waartegen hij langer op een thuisdoelpunt in de Premier League wacht, is Crystal Palace: drie duels, 269 minuten.

O Harry Kane kwam dit seizoen in thuiswedstrijden in de Premier League tot 28 doelpogingen, waarvan 10 op doel: dat leverde nul treffers op. In uitduels daarentegen kwam Kane tot 22 doelpogingen, waarvan 9 op doel waren: dat leverde zes goals op.

O Sinds zijn debuut in de Premier League in september 2013 was geen enkele middenvelder bij meer competitietreffers betrokken dan Christian Eriksen: 34 goals en 40 assists.