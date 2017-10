Van Bronckhorst: ‘Ook al waren we beter, we wonnen zelden van Ajax’

Zondagmiddag staat in De Kuip de eerste Klassieker van het seizoen op het programma. Feyenoord won in de Eredivisie al tien wedstrijden op rij niet van Ajax, beseft ook Giovanni van Bronckhorst. Volgens de trainer van de Rotterdammers was de havenclub vaak ongelukkig tegen zijn aartsrivaal.