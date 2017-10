Brenet: ‘Niet de eerste of de laatste keer dat zulke dingen worden geroepen’

Joshua Brenet verwacht ook in de toekomst geconfronteerd te zullen worden met racisme. De verdediger van PSV was zondag een van de spelers die racistisch werd bejegend en uitgescholden in De Koel op bezoek bij VVV-Venlo (2-5). Op de lange trap van het stadion toonde een groep VVV-supporters zich van de slechtste kant. Brenet is wel te spreken over de reactie van VVV zelf: de club schaamde zich en bood direct excuses aan.

"Meer kunnen ze niet doen", geeft hij aan bij Omroep Brabant. "Wat het met mij doet? Het is niet de eerste keer en ook niet de laatste keer dat er zulke dingen naar mij worden geroepen." Brenet wil het incident achter zich laten en verder kijken, vertelt hij. Zelf kan de PSV'er er weinig mee. "Racisme is er nou eenmaal. Het gaat niet één, twee, drie weg. Het is er en het blijft. Je kan er van alles tegen doen, maar ik kan er vrij weinig over zeggen."

"Natuurlijk heb ik veel reacties gehad. Iedereen zegt ook: laat het gaan. Dat heb ik gedaan. Ik kijk gewoon verder", concludeert Brenet. Trainer Phillip Cocu werd vrijdag op de persconferentie ook naar het incident gevraagd. "In de multiculturele samenleving die Nederland is, heb je de hoop dat we dit soort dingen achter ons kunnen laten", zei hij. "Dat blijkt voor een aantal mensen toch heel moeilijk en dat is zonde. Laten we gewoon met respect met elkaar omgaan."