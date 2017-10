Manchester City speelt tegen doelman met reddingspercentage van 91,7%

Manchester City stapte dit seizoen in de Premier League alleen op de tweede speeldag niet als winnaar van het veld; Everton hield het team van Josep Guardiola op een 1-1 gelijkspel. Burnley heeft 'slechts' negen punten minder dan de koploper, 13 om 22, en leed alleen op de tweede speeldag tegen West Bromwich Albion (0-1) een nederlaag. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Etihad Stadium, zaterdag vanaf 16.00 uur.

O Alhoewel Manchester City slechts één van de zes Premier League-duels met Burnley verloor (drie zeges, twee remises), hielden the Citizens daarin niet één keer hun doel schoon.

O Inderdaad, geen enkele club speelde achtereenvolgens vaker tegen Burnley in de Premier League zonder het doel schoon te houden (Hull City eveneens zesmaal).

O Manchester City kwam in de laatste tien competitieduels (ook lagere divisies meegerekend) met Burnley tot een moyenne van 3.2 doelpunt per wedstrijd, inclusief een 6-0 zege in maart 1999 en een 6-1 zege in april 2010.

O Nog nooit verzamelde Burnley zo veel punten uit de eerste acht speeldagen van een Premier League-seizoen: dertien. Dit is het hoogste aantal voor de club in een eerste seizoen na promotie naar het hoogste niveau sinds 1973/74: destijds vijftien punten, omgerekend naar drie punten voor een zege.

O Manchester City won de laatste drie competitieduels voor eigen publiek met een marge van vijf. De laatste twee clubs die vier opeenvolgende competitiewedstrijden in eigen huis met minimaal vijf doelpunten verschil wonnen, waren Aston Villa in september 1899 en Everton in november 1931.

O Manchester City was in zes competitieduels in 2017 goed voor minimaal vijf treffers. Alleen Chelsea slaagde erin om in één kalenderjaar in méér Premier League-duels minimaal vijfmaal te scoren: zeven competitiewedstrijden in 2010.

O Manchester City is de eerste club die op het allerhoogste niveau in Engeland 29 goals in de eerste acht competitieduels maakt, sinds Everton in 1894/95: 30. Het record voor het meeste aantal doelpunten na negen top-flight games staat op naam van twee clubs: Sunderland (1892/93) en Blackburn Rovers (1889/90), ieder 40 treffers.

O Het is de eerste keer dat een club met Josep Guardiola als manager 29 doelpunten in de eerste acht competitieduels maakt. Alleen in 2015/16 (24 punten met Bayern München) verzamelde Guardiola meer punten met zijn club uit de eerste acht competitieduels dan deze voetbaljaargang met Manchester City (22).

O Gabriel Jesus scoorde dertienmaal in de vijftien Premier League-duels waarin hij in de basis startte. Alleen Mick Quinn (14) en Andy Cole (15) waren trefzekerder in hun eerste vijftien basisplaatsen in de geschiedenis van de Premier League.

O Gabriel Jesus heeft tot dusver nog nooit een Premier League-duel verloren: dertien zeges en vier remises in zeventien competitieduels. Het record voor een nieuweling in de Premier League staat op naam van Jens Lehmann: hij bleef in zijn eerste 47 competitieduels ongeslagen.

o Burnley’s Nick Pope heeft tot dusver dit seizoen het hoogste reddingspercentage van alle keepers in de Premier League: 91,7 procent. De doelman van the Clarets kreeg in 414 speelminuten slechts twee doelpunten om de oren.