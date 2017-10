Ajax-jongeling profileert zich: ‘Moet ervoor zorgen dat we vooruit voetballen’

Carel Eiting hoopt spoedig op meer wedstrijden in het eerste van Ajax. De controlerende middenvelder is in de Jupiler League wekelijks een van de uitblinkers namens de Amsterdamse beloften, maar Marcel Keizer maakte dit seizoen pas één keer gebruik van zijn diensten. Eiting hoopt de coach op de trainingen te overtuigen van zijn kwaliteiten.

De negentienjarige Amstelvener kwam dit seizoen in de hoofdmacht van Ajax alleen nog maar in actie in het KNVB Beker-duel met de amateurs van Scheveningen. "Mijn doel is om beter te worden. Daarom train ik graag met de selectie mee. Daar is het niveau toch het hoogste", vertelt hij op het digitale thuis van Ajax. "Zoals het nu gaat, is het goed. Het is belangrijk om veel wedstrijden te spelen en dat is wat ik nu doe bij Jong Ajax. Daarmee ontwikkel ik mezelf."

Eiting heeft bij Jong Ajax een rol centraal op het middenveld. "Een hele belangrijke positie in het veld. Ik moet ervoor zorgen dat we vooruit voetballen en dat we tempo maken. Ik denk dat ik die rol goed invul", vervolgt de jongeling. "Ik wil fysiek nog completer worden. Het gaat al heel erg vooruit, ik merk dat ik mij in de Jupiler League goed staande kan houden."