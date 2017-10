Mourinho spreekt verwachting uit: ‘Ja, ik geloof dat Zlatan dan terug is’

Zlatan Ibrahimovic is op de weg terug. De spits is nog altijd herstellende van een zware knieblessure, maar zet grote stappen in zijn revalidatie. De kans bestaat dat Ibrahimovic rond de drukke feestdagen inzetbaar is, beaamt José Mourinho vrijdagmiddag op de persconferentie voor het uitduel met Huddersfield Town.

Ibrahimovic speelde in april 2017 zijn laatste wedstrijd voor Manchester United. Even werd gevreesd voor het einde van zijn loopbaan, maar de Zweed herstelde goed en kreeg een nieuw contract. "Zlatan is hier. Hij is hier aan het werk, onder onze begeleiding", zegt Mourinho op de clubsite. "Hij werkt zoals je van hem gewend bent: zo enorm hard. Maar hij staat niet volgende week of over een paar weken alweer op het veld."

"Geef hem de tijd, zodat hij kan terugkeren wanneer iedereen het moment juist acht. Of ik geloof dat hij in 2017 weer op het veld staat? Ja, maar dat is een persoonlijk gevoel", aldus de oefenmeester. Voormalig Mancunian Andy Cole hoopt Ibrahimovic ook binnen enkele maanden weer te zien voetballen. "Ik heb Zlatan laatst gesproken in de sportschool. Hij ziet ernaar uit om weer op het veld te staan. Ik denk dat het in december of januari zo ver is."