PSV kan profiteren van Klassieker: ‘Ik heb wel wat tikjes uitgedeeld’

PSV kan zondag de lachende derde worden. Als de Eindhovenaren winnen van Heracles Almelo, lopen ze in ieder geval uit op Feyenoord óf Ajax. Indien De Klassieker eindigt in een puntendeling, kan PSV het gat met beide concurrenten vergroten. Trainer Phillip Cocu wil echter niet dat zijn spelers te veel bezig zijn met het duel tussen de twee belagers.

Volgens Cocu is het zaak om zelf te winnen van Heracles en wordt dat 'moeilijk genoeg'. "Dat wordt moeilijk genoeg, want in het verleden hebben zij het ons best lastig gemaakt. Het is een taaie ploeg die vanuit een gesloten organisatie met een paar spelers heel gevaarlijk vanuit de omschakeling kan zijn", citeert Voetbal International de oefenmeester tijdens de persconferentie. PSV is volgens Cocu nog niet op het punt dat het zich kan permitteren om 'vijf procent concentratie' te laten liggen.

Ingaan op De Klassieker wil hij eigenlijk niet. "Natuurlijk weten we dat die wedstrijd wordt gespeeld en dat we misschien wel één of twee concurrenten op achterstand kunnen zetten, maar op dat duel hebben wij geen invloed", benadrukt de trainer van de koploper. Cocu heeft zijn spelers hetzelfde verteld, geeft hij aan. "Ik heb wel een paar tikjes uitgedeeld om de alertheid te vergroten. Wij mogen onszelf zeker niet rijk rekenen en iedere mogelijkheid die we hebben om de concurrentie op achterstand te zetten aangrijpen."