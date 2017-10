Ajax gaat uit van eigen kracht: ‘Ik ga de opstelling daarom niet aanpassen’

Ajax lijkt na een mindere periode de weg naar boven gevonden te hebben in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen hun laatste twee competitiewedstrijden met ruime cijfers en gaan aankomend weekend op bezoek bij aartsrivaal Feyenoord. Marcel Keizer kijkt vol vertrouwen uit naar zijn eerste Klassieker als trainer van Ajax.

De oefenmeester erkent dat er in Amsterdam reikhalzend wordt uitgekeken naar de kraker. "Je voelt bij de jongens dat de wedstrijd eraan zit te komen en dat is als trainer hartstikke lekker. Ze hebben heel veel zin om te spelen", vertelt hij vrijdag op een persconferentie. De achterstand van Ajax op koploper PSV bedraagt momenteel vijf punten. Keizer geeft dan ook aan voor niets minder dan een overwinning af te reizen naar Rotterdam. "We zijn niet goed gestart aan de competitie, dus dan moet je dingen goedmaken."

Toch is Keizer van mening dat Ajax de weg naar boven ondertussen heeft ingeslagen. "Ik zie ons beter spelen, doelpunten maken en dat biedt vertrouwen", vervolgt hij. "Ik zie een stijgende lijn. We creëren veel kansen, maar het veldspel kan beter. In de laatste weken zie ik een bepaalde beleving."

Ajax zal in De Kuip in elk geval niet afwijken van zijn eigen spelopvatting. "Ik ga ook niet de opstelling aanpassen omdat er bij Feyenoord iemand niet meedoet", wordt Keizer geciteerd door Voetbal International. "Onze eigen vastigheden zijn nu het belangrijkst. Natuurlijk kun je meer druk op een bepaalde speler zetten, maar voor de opstelling heeft dat geen gevolgen."