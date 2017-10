Nieuws uit Limburg deert Duitsers niet

Scouts van Internazionale zijn al een aantal keer gesignaleerd bij Benfica. I Nerazzurri houden Alex Pinto nauwlettend in de gaten, maar weten van de afkoopclausule van zestig miljoen euro. (TMW)

Robert Fernandez zat dinsdagavond namens Barcelona op de tribune tijdens het duel tussen Real Madrid en Tottenham Hotspur. Barça was specifiek aanwezig voor Christian Eriksen en Harry Kane. (Daily Mail)

Lenny Pintor heeft zich in de kijker gespeeld bij de Engelse topclubs. De jeugdigde vleugelaanvaller van Stade Brest staat in de belangstelling van Chelsea en Arsenal. (Daily Mail)

Real Madrid heeft er spijt van dat het Gareth Bale afgelopen zomer niet aan Manchester United heeft verkocht. Dankzij die deal had het namelijk Kylian Mbappé naar de Spaanse hoofdstad kunnen lokken. (Daily Mail)