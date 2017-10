Bosz complimenteert drietal: ‘Dat zijn goede spelers die ik persoonlijk ken’

Peter Bosz heeft met Borussia Dortmund behoefte aan een goed resultaat. De koploper van Duitsland wist in drie van de laatste vier officiële duels niet te winnen en gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Eintracht Frankfurt. De tegenstander staat zevende in de Bundesliga en beschikt volgens Bosz over een goed collectief. Hij licht voormalig Eredivisionisten Jonathan de Guzman, Jetro Willems en Sébastien Haller uit.

Haller kwam in drie van de laatste vier competitieduels tot scoren en is de vaste spits van Frankfurt; Willems was de laatste twee duels invaller en De Guzmán speelde dit seizoen zeven wedstrijden. "Dat zijn spelers die ik persoonlijk goed ken. Het zijn goede spelers, maar wij hebben ook een goede ploeg", benadrukt Bosz volgens Sport1 op de persconferentie. De Nederlander werd ook gevraagd waar de dip bij zijn ploeg vandaan komt. "Ik ben een trainer die probeert zoiets analytisch te doorgronden. We halen niet meer het niveau van het begin van het seizoen."

"Ik heb de meeste spelers twee weken niet gezien", doelt Bosz op de recente interlandperiode. Kort daarna volgden al wedstrijden tegen RB Leipzig en APOEL Nicosia, die allebei teleurstellend eindigden. Tegen Leipzig incasseerde BVB de eerste verliespartij in de Bundesliga en op Cyprus werd het 1-1 in de Champions League. "We hadden weinig tijd om te trainen." Toch zegt Bosz het lastig te vinden een concrete reden aan te wijzen voor het mindere spel.

Burki

Dortmund maakt vrijdag tevens wereldkundig dat doelman Roman Bürki zijn contract heeft verlengd. De keeper verkeert niet in beste doen, maar sportief directeur Michael Zorc heeft er vertrouwen in dat hij zijn vorm gaat hervinden. Bürki tekent bij tot de zomer van 2021; zijn vorige contract liep twee seizoenen eerder af. Onder Bosz is de Zwitser eerste keus onder de lat.