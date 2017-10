Blessurecrisis houdt aan bij Feyenoord: ‘Ik maak me er zorgen om’

Feyenoord kampt in aanloop naar De Klassieker van zondagmiddag met de nodige personele problemen. Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden ontbreken al langer vanwege blessureleed, terwijl ook Renato Tapia en Sven van Beek definitief niet inzetbaar lijken tegen Ajax. Giovanni van Bronckhorst geeft toe zich zorgen te maken over de blessurecrisis die zijn selectie momenteel teistert.

"Ik maak me er zorgen om dat met name achterin spelers wegvallen", wordt de trainer van de landskampioen vrijdag op een persconferentie geciteerd door RTV Rijnmond. Kevin Diks keert tegen Ajax mogelijk wel weer terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De back ontbrak de afgelopen twee wedstrijden vanwege een hersenschudding, maar zou, net als Lutsharel Geertruida, een serieuze optie zijn achterin. Van Bronckhorst beseft dat de omstandigheden niet ideaal zijn voor Feyenoord, maar weigert naar excuses te zoeken. "Ik ben niet de enige coach die te maken heeft met blessures of schorsingen."

Feyenoord beleefde midweeks in de Champions League een ongelukkige generale repetitie voor de kraker met Ajax. De Rotterdammers verloren in eigen huis met 1-2 van Shakhtar Donetsk, maar Van Bronckhorst put hoop uit het optreden van zijn elftal. "We willen tegen Ajax beginnen zoals tegen Shakhtar", geeft hij aan. Beide teams kijken momenteel tegen een achterstand van vijf punten aan op koploper PSV. "Je weet dat dit de speciale wedstrijden zijn, dat voel je ook. En belangrijke wedstrijd om weer te winnen in competitie. Ajax is altijd de wedstrijd van het jaar. Als je naar stand kijkt, moet je deze wedstrijd winnen. Maar dat moet Ajax ook."