UEFA handelt na zoveelste racistische incident jegens Rüdiger

AS Roma moet vrezen voor een sanctie van de UEFA. De Europese voetbalbond is een disciplinaire procedure begonnen tegen de club vanwege de racistische bejegening van Antonio Rüdiger in de uitwedstrijd tegen Chelsea. De verdediger van the Blues, die tot afgelopen zomer nota bene voor Roma speelde, kreeg apengeluiden te verduren van de bezoekende fans op Stamford Bridge.

Op 16 november buigt de disciplinaire commissie van de UEFA zich over het voorval. Het is voor Rüdiger zeker niet de eerste keer dat hij met racisme te maken krijgt op het voetbalveld. In een bekerwedstrijd tussen Roma en Lazio in maart 2016 werd de Duits international al racistisch bejegend door het publiek van de tegenstander. Verdediger Senad Lulic van Lazio stelde zelfs dat Rüdiger twee jaar daarvoor nog sokken verkocht in Stuttgart en dus een straatverkoper was.

De wedstrijd tussen Chelsea en Roma eindigde woensdag in 3-3. Rüdiger maakte dertien minuten voor tijd zijn entree bij Chelsea als vervanger van Davide Zappacosta, toen de eindstand al bereikt was. De zomeraankoop van 35 tot 39 miljoen euro wisselt de afgelopen weken tussen de bank en de basisopstelling bij Chelsea. Deze jaargang speelde hij in totaal zes competitiewedstrijden.