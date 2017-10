Fàbregas: ‘Mourinho was mijn vijand, maar ik ging door het vuur voor hem’

Cesc Fàbregas stond jarenlang als speler van Arsenal en Barcelona tegenover José Mourinho, maar in de zomer van 2014 werd het duo bij Chelsea plots met elkaar verenigd. Fàbregas leefde in de jaren ervoor nog op gespannen voet met de Portugese manager, zo erkent hij in een interview met Vanity Fair.

De Spaanse middenvelder stond teneinde de eerste periode van Mourinho bij Chelsea, tussen 2004 en 2007, onder contract bij Arsenal. Nadat hij the Gunners in 2011 had verruild voor Barcelona, kruisten de twee opnieuw elkaars wegen "Hij was mijn vijand toen hij bij Real Madrid en Chelsea zat. Ik ging de strijd met hem aan wilde hem verslaan", blikt Fàbregas terug op die periode.

Mourinho vertrok in 2013 bij Real Madrid en koos voor een terugkeer naar Chelsea. Een jaar later trok ook Fàbregas naar Stamford Bridge. "Ik ging vanaf dat moment door het vuur voor hem", vervolgt de spelmaker, die in zijn debuutjaar direct beslag wist te leggen op de landstitel met the Blues. Een jaar later werd Mourinho ontslagen, waarna hij, na een korte sabbatical, aan de slag ging bij Manchester United. "Ik heb erg veel van hem geleerd. Ik zal voor altijd positieve herinneringen aan hem bewaren."