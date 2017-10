Twente beleeft ‘lastige’ week: ‘We moeten er ondanks alles staan’

Door het vertrek van René Hake heeft Marino Pusic komend weekeinde de leiding bij FC Twente. De Tukkers nemen het zaterdagavond in eigen huis op tegen Roda JC Kerkrade en moeten winnen om niet in de degradatiezone terecht te komen. “Het is buitengewoon vervelend allemaal”, zegt Pusic op de website van zijn werkgever.

“Tegelijkertijd weet je dat dit in de voetballerij mogelijk is. Ik heb er veel respect voor hoe René dit heeft opgepakt, als professional en als mens”, stelt Pusic, die het knap vindt hoe Hake het nieuws aan de spelersgroep vertelde. “Dat siert hem en zegt veel over hem. Het was voor mij belangrijk dat mijn naaste collega's, inclusief Rene zelf, het oké vonden dat ik het tijdelijk overneem.”

“Er wacht ons een zeer belangrijke week”, vervolgt de interim-trainer zijn verhaal. Pusic stelt dat FC Twente zijn verantwoordelijkheid moet nemen en dragen. “Dat betekent ook dat we nieuwe energie moeten vinden. Ik vind het knap hoe de groep dat heeft opgepakt. In de training merk je dat de focus richting de wedstrijd gaat. Dat is goed. We moeten er namelijk ondanks alle omstandigheden zaterdag tegen Roda staan.”

Pusic wordt mogelijk snel vervangen door Gertjan Verbeek, die tegenover de NOS benadrukt dat er nog geen sprake is van een akkoord. “We hebben constructieve gesprekken", geeft Verbeek toe. "Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Twente moet alles terugkoppelen omdat ze onder curatele staan en er staat een drukke week op het programma. Als we tot een akkoord komen, en zover is het nog niet, wil ik sowieso een paar dagen de tijd hebben om met de groep te werken.”