‘Barcelona heeft Kluivert op het oog als sportief directeur’

Roberto Fernández werkt momenteel als sportief directeur bij Barcelona, maar zijn toekomst bij de club lijkt allerminst zeker. Het contract van de 55-jarige oud-speler van onder meer Barça, Valencia en Villarreal loopt komende zomer af en clubpresident Josep Maria Bartomeu twijfelt om die te verlengen. Volgens AS is Patrick Kluivert in beeld om Robert op te volgen in Barcelona.

Voorlopig hoorde Robert nog niks van de club over een eventuele contractverlenging, terwijl zijn aankopen tot dusver redelijk goed presteren. Bartomeu zou echter iemand van naam zoeken en is daardoor bij Kluivert terechtgekomen. De preses van Barcelona zou zelfs al met de Nederlander gesproken hebben, maar er bestaat intern verdeeldheid over zijn komst. Bovendien geniet Kluivert ook interesse van diverse clubs uit de Premier League.

Sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain zit Kluivert zonder werk. Bij les Parisiens was er afgelopen zomer geen plek meer voor Kluivert na de komst van Antero Henrique, waardoor hij het al na één jaar voor gezien hield bij de Franse topclub. De Nederlander is geen onbekende in Barcelona, want als speler stond hij tussen 1998 en 2004 onder contract bij Barça.