‘Neymar zei op de bruiloft van Messi dat hij van club wilde wisselen’

Neymar verruilde Barcelona afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain en de overgang van de Braziliaan deed het nodige stof opwaaien. Xavi onthult nu dat de aanvaller op de bruiloft van Lionel Messi bekendmaakte dat hij wilde vertrekken bij Barça. Uiteindelijk telden les Parisiens 222 miljoen euro neer voor Neymar.

“Hij zei op de bruiloft van Messi dat hij van club wilde wisselen”, zegt Xavi in gesprek met de BBC. “Ik vroeg aan hem: waarom? Hij zei: Ik ben niet blij in Barcelona. Ik wil weg, ik wil een nieuwe ervaring hebben in Europa bij PSG. En dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Het was zijn beslissing en die beslissing hebben we te respecteren.”

“Ik denk dat PSG met Neymar en Kylian Mbappé een geweldige kans heeft om de Champions League dit seizoen te winnen”, vervolgt de middenvelder, die momenteel bij Al-Sadd speelt. In het verleden had hij de mogelijkheid om naar Manchester United te verkassen. “Maar ik besloot bij Barcelona te blijven. Ik dacht altijd aan die club, Barcelona zit in mijn hart. Het is de beste club ter wereld.”