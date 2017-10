‘In De Kuip kan ik niet komen, heb het nooit geprobeerd en dat houd ik ook zo’

Richard Witschge hield tijdens de Klassieker in 1997 een balletje hoog en ondervindt daar nog altijd de gevolgen van. De geboren Amsterdammer is op zijn zachtst gezegd niet al te populair onder Feyenoord-supporters. Overigens betekent dat niet dat Witschge als speler een bezoek aan De Kuip als vervelend ervoer.

“Ik vond het altijd lekker om daar te spelen. Die haat motiveert. Zolang het maar binnen de negentig minuten blijft. Die ene keer dat onze bus werd bekogeld, kneep ik hem wel even. Toen heb ik in het gangpad gelegen”, zegt Witschge, die na zijn spelerscarrière overigens nooit meer een bezoek heeft gebracht aan De Kuip, tegenover het Algemeen Dagblad. “In De Kuip kan ik niet komen. Heb het nooit geprobeerd en dat houd ik ook zo.”

“Normaal gesproken zou je natuurlijk zo'n mooie wedstrijd in het stadion willen zien”, vervolgt de oud-middenvelder. “Maar ik ben het gewend. Als ik in pakweg Maastricht of Den Bosch loop, krijg ik ook weleens Feyenoord-supporters op mijn dak. Zolang ze niet handtastelijk worden, kan ik het wel accepteren. Maar ik heb ook weleens moeten rennen.”

“In Rotterdam is op de een of andere manier de beleving en de rivaliteit nog net een stukje groter”, beaamt Arnold Scholten in gesprek met De Telegraaf. De Witte Socrates speelde gedurende zijn carrière voor zowel Feyenoord als Ajax. “De Klassieker springt er gewoon uit. Het zijn werkelijk altijd grote wedstrijden.”