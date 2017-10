‘Opvolger van Robben’: ‘Niemand gaat hem vervangen, maar ik snap het wel'

Arjen Robben maakte onlangs bekend dat hij stopt als international van Oranje. Steven Berghuis wordt weleens genoemd als de opvolger van de vleugelaanvaller van Bayern München, maar hij ziet dat zelf niet zo. Volgens Berghuis is er voorlopig niemand die Robben kan vervangen bij het Nederlands elftal.

“Er is maar één Robben. Die gaat niemand vervangen. Maar ik snap wel dat het wordt gezegd, ik ben een van de weinige linkspoten die vanaf rechts komt in die stijl. Ik zie niet veel anderen in de Eredivisie”, zegt Berghuis in gesprek met Voetbal International. De aanvaller van Feyenoord benadrukt dat hij voorlopig nog geen vaste waarde is bij Oranje. Hij stelt dat hij wel de opvolger van Robben zou willen worden.

“Ik ben hongerig, wil weer kampioen worden en weet dat ik stappen kan maken. Dat ben ik aan het doen en dan komt het wel. Laten we vooral hopen dat het eens klaar is met die negativiteit. Daar wordt niemand beter van”, doelt Berghuis op de niet al te positieve sfeer rond Oranje. Komende zondag staat voor Feyenoord de Klassieker op het programma. “Ik heb er altijd naar gekeken en nooit gedacht dat ik er zelf eens zou staan. Dit zijn de wedstrijden waar het om draait, waar je je moet laten zien.”