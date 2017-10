‘In Beiroet en Tripoli lopen tientallen kinderen in een Ajax-outfit’

Amin Younes wil alle soennieten, sjiieten, alevieten, druzen en christenen in Libanon samenbrengen. De vader van de aanvaller van Ajax komt uit Libanon en zijn moeder is een Duitse. Younes gaat graag op vakantie naar het verscheurde land waar IS bij de grens voor veel overlast zorgt. "Ik ben alerter, meer op mijn hoede dan hier, maar voel me er wel veilig. Niet honderd procent, nee."

Tijdens de vakanties in Libanon voetbalt Younes veel met kinderen, om hun dagelijkse zorgen weg te nemen. "Het zijn ook de enige keren per jaar dat ik businessclass vlieg, omdat ik dan vijf koffers mag meenemen. Daar zitten shirtjes, trainingspakken en ballen in. De club heeft de laatste twee jaar ook spullen voor me ingezameld. In Beiroet en Tripoli lopen tientallen kinderen in een Ajax-outfit", zo verzekert hij aan De Telegraaf.

Younes wil na zijn loopbaan meer voor Libanon doen en heeft het plan om een eigen foundation te beginnen, om er voor de medemens te zijn. Hij vertelt tijdens vakanties verhalen aan kinderen en liet een video over de winst van Confederations Cup met Duitsland zien. "Voor een jongen of meisje in Libanon is het moeilijk om die droom profvoetballer te worden te realiseren. Maar het kán!"

Younes’ aandacht gaat niet alleen naar de lokale bevolking uit. Het vluchtelingenprobleem in Libanon is namelijk heel groot. "Ik hoop echt dat ik eraan kan bijdragen dat zij een iets menswaardiger bestaan krijgen." Younes komt uit een arm gezin en waardeert de kleine dingen. "Mijn vader kocht mijn voetbalschoenen bij de Aldi, een maat of twee te groot, zodat ik er langer op kon voetballen." Dat hij nu financieel onafhankelijk is, doet hem niet veel. "Je zult mij niet in clubs of dure restaurants met mijn creditcard zien zwaaien en in een Porsche zien rijden."

Youes streeft naar blijvende vrede in Libanon. "Bij de minister van Sport van Libanon heb ik ook gezegd hoe ik als profvoetballer en Duits international tegen bepaalde dingen aankijk. Hij heeft invloed en kan de kinderen een goede infrastructuur bieden om te voetballen. Het zal het land helpen de verdeeldheid en de onderlinge haat tegen te gaan."