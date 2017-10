‘Feyenoord bracht een dvd uit, maar vervolgens speelden we ze van de mat’

Komend weekeinde staat de eerste Klassieker van het seizoen op het programma. Feyenoord ontvangt Ajax in De Kuip en Klaas-Jan Huntelaar kijkt uit naar het duel in Rotterdam. De spits, die afgelopen zomer terugkeerde in Amsterdam, bewaart goede herinneringen aan de ontmoetingen met de aartsrivaal.

Huntelaar verloor zijn eerste Klassieker in De Kuip met 3-2. “Dat was het jaar dat Feyenoord een dvd had uitgebracht, omdat ze twee keer van ons hadden gewonnen. En in de play-offs speelden we ze vervolgens helemaal van de mat af met 3-0 en 2-4, dus dat was wel grappig”, zegt de spits in een interview met Metro. Huntelaar geniet van de vijandige sfeer in De Kuip en noemt scoren in Rotterdam-Zuid ‘het mooiste’.

“Een beetje agressieve sfeer, daar houd ik van. Ik vind uit spelen tegen de aartsrivaal altijd mooier dan thuis. Dat had ik ook bij Schalke tegen Dortmund. Ik geniet van die sfeer, heerlijk als iedereen tegen je is”, stelt Huntelaar, die de Klassieker de meest speciale wedstrijd van het seizoen noemt. “Maar de mooiste wedstrijd moet het duel worden waarin we de schaal pakken."

Matthijs de Ligt kijkt uit naar de confrontatie met Nicolai Jörgensen in De Kuip. “Een goede spits, die met zijn spel heel belangrijk is voor de ploeg. Het wordt sowieso een wedstrijd met grote belangen. Los van het prestige is de strijd om de bovenste plekken in volle gang”, zegt de verdediger tegenover Voetbal International. Volgens De Ligt liet Ajax, Feyenoord en PSV dit seizoen al onnodig punten liggen. “Dit seizoen moet er een prijs worden gepakt, met het kampioenschap als ultiem doel.”