‘Hij moet daar als een grote kerel binnenkomen en niet als een jongetje’

Perr Schuurs verlengde donderdag zijn contract met Fortuna Sittard met een jaar, tot de zomer van 2020. De keuze van de pas zeventienjarige verdediger is enigszins verrassend, daar hij in de belangstelling staat van diverse clubs, zoals Liverpool, PSV en Ajax. Schuurs bleef afgelopen zomer bewust in Sittard, omdat hij bij Fortuna verder wil rijpen alvorens hij de overstap naar een club in de Eredivisie of het buitenland maakt.

Schuurs wil de komende jaren nog niets van het buitenland weten. "Naar het buitenland wil ik de komende drie, vier jaar sowieso nog niet. Daarvoor ben ik voorlopig nog te graag bij mijn familie en vrienden." Vader Lambert Schuurs sluit echter niets uit. "Over een halfjaar of een jaar kan een club komen met een voorstel dat je écht niet kunt weigeren", zo vertelt Schuurs senior aan de Limburger.

De vader van Schuurs vindt het verstandig dat zijn zoon bij Fortuna heeft bijgetekend. "Áls hij dan ergens naartoe gaat, moet hij daar vooral als grote kerel binnenkomen en niet als een jongetje." Door de nieuwe verbintenis kan Fortuna ook een hogere transfersom voor de jeugdinternational vragen. "Zeker, dat speelt ook mee", zo erkent voorzitter Isitat Gün. "Maar dat is niet de eigenlijke intentie om Perr een nieuw contract aan te bieden."