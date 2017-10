Jörgensen zint op treffer tegen Ajax: ‘Er is nog niets verloren dit seizoen’

Na een wekenlange absentie is Nicolai Jörgensen terug bij Feyenoord. De Deense spits werd vorig seizoen topscorer van de Eredivisie, maar trof geen doel in de topduels tegen Ajax en PSV. Daar moet dit jaar verandering in komen en Jörgensen is dan ook gebrand om zondag doel te treffen, als de Amsterdammers op bezoek komen in De Kuip.

“Ik wil ook in Nederlandse topduels gaan scoren”, zegt Jörgensen in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij zag Feyenoord tegenvallend beginnen aan het seizoen, een behoorlijk verschil met vorig jaar. Toen werden de eerste negen wedstrijden allemaal gewonnen. “Het is frustrerend dat we deze competitie al acht punten zijn kwijtgeraakt. Daar mogen we niet te veel meer aan denken, er is nog een heel lange weg te gaan in de Eredivisie.”

“Er is nog helemaal niets verloren dit seizoen. Niemand zegt dat het allemaal in de eerste weken had moeten gebeuren. Dat kan ook vanaf zondag. Inderdaad, vanaf Ajax thuis”, vervolgt de Deense spits, die vorige week in de wedstrijd tegen PEC Zwolle zijn rentree maakte. Jörgensen werd hartstochtelijk toegejuicht door Het Legioen. “Ik dacht ook: shit, nu moet ik scoren.”