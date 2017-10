‘Özil brengt teamgenoten van Arsenal op de hoogte van nieuwe club’

Mesut Özil heeft de spelers van Arsenal laten weten dat hij naar Manchester United gaat, zo schrijven diverse Engelse kranten vrijdag. De 29-jarige middenvelder, die over een aflopend contract beschikt, is ervan overtuigd dat hij een transfer naar Old Trafford zal maken. Arsène Wenger gaf eerder deze maand toe dat een winterse transfer een optie is, daar de Duits international anders volgend jaar zomer transfervrij vertrekt.

Özil is inmiddels zijn basisplaats in het team van Arsenal kwijt en verloor de voorbije maanden vanwege zijn contractperikelen de nodige steun onder de fans. José Mourinho heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Özil als de beste nummer tien in de wereld beschouwt. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Real Madrid en zijn ook in de afgelopen jaren altijd zeer lovend over elkaar geweest.

Het management van Özil vraagt naar verluidt een weeksalaris van 390.000 euro aan geïnteresseerde clubs. Arsenal deed afgelopen seizoen een voorstel van 305.000 euro per week, maar doet nu geen moeite meer om de Duitser langer aan zich te binden. Concrete interesse is er nu nog niet, al gaf Internazionale openlijk toe belangstelling te hebben voor de ex-speler van Schalke 04 en Werder Bremen.