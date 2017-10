‘Koeman ziet er gehavend uit, niet als iemand die het onder controle heeft'

Na de 1-2 nederlaag tegen Olympique Lyon neemt de druk op Ronald Koeman toe. Everton lijkt door de verliespartij tegen de Fransen Europese overwintering uit het hoofd te kunnen zetten. Volgens Simon Jordan is Koeman niet meer de juiste man om the Toffees uit de crisis te krijgen.

“Er zijn veel dingen die kloppen bij Everton, maar ik betwijfel of de manager wel klopt. Hij ziet er aan de zijlijn gehavend uit, niet als iemand die de situatie onder controle heeft. Ik denk dat hij graag de schuld bij anderen legt, omdat hij een hoge pet van zichzelf op heeft”, zegt de eigenaar van Crystal Palace tegenover Sky Sports. “Hij zei dat hij ‘bezorgd’ was, daar hou ik niet van. Ik wil niet horen dat iemand ‘bezorgd’ is.”

“Ik wil van iemand horen dat hij zich bewust is van de situatie en dat hij gaat proberen om de situatie om te keren”, vervolgt Jordan zijn verhaal. “Everton is een club waarvan verwacht wordt dat ze punten pakken tegen Burnley en Brighton, maar dat is niet gebeurd. Koeman is de leider en moet de ploeg aan het voetballen krijgen. Het team gaat niet zichzelf aan het voetballen brengen, als hem dat niet lukt. Dat is zijn baan.”

Overigens wordt er in Engeland hard aan de stoelpoten van Koeman gezaagd. “Craig Shakespeare werd voor minder ontslagen bij Leicester City, dus de druk neemt nu ongetwijfeld toe voor Koeman”, schrijft de Daily Mirror vrijdagochtend. “Er zit geen snelheid en verbeelding in zijn ploeg. Het feit is simpel: de tijd voor Ronald Koeman bij Everton zit erop. Hij is spelers kwijt geraakt, maar nog belangrijker: hij is supporters kwijtgeraakt.”