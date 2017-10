Giroud maakt wereldgoal: ‘Hij vertelde mij aan de zijlijn dat hij zou scoren’

Olivier Giroud zorgde donderdagavond voor het verschil in het Europa League-duel tussen Rode Ster Belgrado en Arsenal. Zes minuten voor tijd maakte de aanvaller via een heerlijke omhaal de enige treffer in Servië; 0-1. In zijn laatste zeven duels in Europa als basiskracht van Arsenal was hij bij acht doelpunten betrokken: één assist, zeven treffers.

"Hij kwam ergens tijdens de wedstrijd naar de zijlijn en vertelde mij dat hij zou scoren", zo onthulde Arsène Wenger na afloop. "Ik weet niet hoe hij dat wist. Maar ik denk dat Giroud altijd geloof blijft houden in een goed resultaat, ongeacht de omstandigheden. Dat is wellicht ook de reden dat hij op momenten scoort wanneer je het niet van hem verwacht. Je wint naar mijn mening wanneer je kunt, je beslist niet wanneer."

Giroud erkende na afloop dat er ook een beetje geluk bij kwam kijken. "In die situatie kon ik de bal controleren en had ik een teamgenoot kunnen aanspelen. Maar ik zag niemand en dus probeerde ik dit. Het leek op mijn doelpunt tegen Crystal Palace in januari. Ik was een beetje gelukkig, omdat de bal in de bovenhoek eindigde."

Arsenal heeft na drie groepsduels nog geen punt laten liggen. Het team van Wenger versloeg eerder ook 1. FC Köln (3-1) en BATE Borisov (2-4) en leidt zodoende de dans in Groep H.