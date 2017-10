Handtastelijke fan met kind op zijn arm kan Everton in de problemen brengen

De tuchtcommissie van de UEFA zal zeer waarschijnlijk het incident in de Europa League-wedstrijd tussen Everton en Olympique Lyon (1-2) onderzoeken, zo schrijven diverse Britse media vrijdag. Na een duw van Ashley Williams jegens doelman Anthony Lopes ontstond er een opstootje tussen tal van spelers, voor de neus van de fans.

Lopes en Bertrand Traoré confronteerden Williams met zijn gedrag, waarna het enigszins uit de hand liep. Eén supporter maakte het wel erg bont; mét een kind op zijn arm duwde hij met zijn arm tegen het hoofd van Lopes. De spelers van Olympique Lyon wezen de stewards op het gedrag van de fan. Een andere supporter klom zelfs over de boarding, maar de stewards konden tijdig ingrijpen.

De UEFA zal hoogstwaarschijnlijk een onderzoek instellen, zo klinkt het in Engeland. Een geldstraf is de meest voor de hand liggende optie, al kan de Europese voetbalbond ervoor kiezen om fysiek contact tussen supporters en spelers zwaarder te straffen. Lopes wilde na afloop niet te lang stilstaan bij het incident. "Het was niets. Het gebeurde, maar meer ook niet. De fans genoten van het opstootje. Ik denk niet dat het slaan van een speler van de tegenpartij deel uitmaakt van de Engelse sfeer, maar meer niet."

Williams en Traoré waren de enige spelers die een gele kaart kregen. "Dat is voetbal", zo reageerde de verdediger van Everton. "De emoties in deze sport kunnen hoog oplopen en dan gebeuren dit soort dingen. We willen de wedstrijd winnen, zij willen de wedstrijd winnen en dan gebeurt er het een en ander."